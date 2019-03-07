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Alanyaspor’da BB Erzurumspor mesaisi sürüyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

07 Mart 2019 Perşembe 17:01
Alanyaspor’da BB Erzurumspor mesaisi sürüyor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

 

Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Welinton antrenmana katılmadı. Junior Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor, çalışmalarını yarın saat 14.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:01
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