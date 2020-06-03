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Spor

Alanyaspor’da Başakşehir mesaisi sürüyor

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:55:12 -
Alanyaspor’da Başakşehir mesaisi sürüyor

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi doğum günü olan futbolcu Papiss Demba Cisse için pastalı kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı 3 takım halinde gerçekleştirilen turnuvayla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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