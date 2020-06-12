  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul’a gitti

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:51:39 -
Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul’a gitti

Süper Lig’in 27. haftasında rakipleriyle deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor aynı özel uçakla İstanbul’a gitti.


Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul deplasmanına Antalya Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla gitti. Alanyaspor cumartesi günü saat 18.30’da Medipol Başakşehir ile Antalyaspor ise aynı gün saat 21.00’da Beşiktaş’la karşılaşacak. İki kulüp yönetiminin anlaşarak tek uçakla İstanbul’a giderken ve aynı uçakla da birlikte geri dönecekler.


Diğer yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında ise 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı