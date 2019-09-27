Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman? Alanyaspor Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman? Alanyaspor Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar... Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 6. haftasında oynanak olan Alanyaspor Sivasspor maçı yarın saat 17.30'de başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak. Süper Lig 6. hafta maç programı 27 Eylül Cuma 20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) 28 Eylül Cumartesi 15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk) 17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom) 29 Eylül Pazar 14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya) 16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman) 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park) 30 Eylül Pazartesi 20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon) Süper Lig 5. hafta maç sonuçları Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0 Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1 Süper Lig puan durumu

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