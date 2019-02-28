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Alanyaspor, Kazım Yakmaz’la profesyonel sözleşme imzaladı

Alanyaspor, U21 Takımı’nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:06
Alanyaspor, Kazım Yakmaz’la profesyonel sözleşme imzaladı

Alanyaspor, U21 Takımı’nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.


Bursa Arabayatağıspor’dan 2015 yılında Alanyaspor’a transfer olan ve U17, U19, U21 takımlarında forma giyen Kazım Yakmaz, Akdeniz temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.


19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla oynadığı kategorilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:06
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