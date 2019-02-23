Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u mağlup eden Alanyaspor seriyi sürdürme peşinde. Peki, Alanyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

23 Şubat Cumartesi(Bugün) Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Alanyaspor Kasımpaşa ilk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Djalma Campos, Villafanez, Papiss Cisse

Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Karim Hafez, Popov, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Perica

Kasımpaşa kötü gidişatı bitirmek istiyor

Süper Lig’de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa’da sakatlığı süren Josue Sa ile sarı kart cezalısı David Pavelka, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

Ev sahibi Alanyaspor'da ise Obi ve Jr Fernandes sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.