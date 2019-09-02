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"Alanyaspor bize karşı çok üstün de oynamadı"

- BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel:- "Onlar buldukları pozisyonlarını gole çevirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya hakimdik, iyi de oynadık"

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:06
"Alanyaspor bize karşı çok üstün de oynamadı"


MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Alanyaspor'un, sarı- siyahlı takıma karşı üstün oynamadığını rakibin bulduğu pozisyonları değerlendirerek gole çevirdiğini söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada ligin 3. haftasında Alanyaspor'a kendi evlerinde 3-2 mağlup oldukları için üzüldüklerini dile getirdi.

Ligin henüz yeni başladığını, Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında takımın beklenen performansı sergilemediğini belirten Çelikel, "Alanyaspor bize karşı çok üstün de oynamadı, onlar buldukları pozisyonlarını gole çevirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya hakimdik, iyi de oynadık. Erken dakikalarda goller de bulduk ama olmadı, yenemedik. " diye konuştu.

Maçın hakem faktörüne değinmek istediğini kaydeden Çelikel, şu değerlendirmede bulundu:

" Hakem gereksiz yere fauller verdi ve oyunu gerdi. Açıkçası bir şey anlamadık, keşke hakem biraz daha adil şartlarda maçı yönetseydi. " değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor mağlubiyetinin geride kaldığını, önlerinde MKE Ankaragücü deplasmanı bulunduğunu hatırlatan Çelikel, "Milli maç arası, bu sürede takımın toparlanacağına eminim. Bizim takım kaliteli, MKE Ankaragücü deplasmanına galibiyet için gideceğiz. Biz takımımıza güveniyoruz." dedi.


- Transfer çalışmaları

Sarı-siyahlı takımda transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çelikel, "Bir santrafor transfer etmeyi düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor, saat 20.00 gibi belli olacak. Transfer olabilir de olmayabilir de. " şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:06
  1. BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel
  2. Futbol
  3. Malatya
  4. SÜPER LİG
  5. Yeni Malatyaspor

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