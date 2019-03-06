Alanyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda 3’lü turnuva ile sona erdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton antrenmana katılmadı. Fabrice N’Sakala ise takımdan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor çalışmalarını yarın saat 13.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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