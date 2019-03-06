0553 313 94 23

Alanyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:45
Alanyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

 

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda 3’lü turnuva ile sona erdi.

 

Antrenmanda sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton antrenmana katılmadı. Fabrice N’Sakala ise takımdan ayrı koşu yaptı.

 

Alanyaspor çalışmalarını yarın saat 13.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:45
  1. Erzurum
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak
    1. Mersin Uluslararası Müzik Festivali,..
    2. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    3. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ...
    4. İnönü’de son meclis toplantısı yapıldı
    5. Boşanmak üzere olduğu eşini ve..
    6. Motosikleti ile trafikte tehlike saçan..
    7. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
    8. Kan donduran olay! Annesinin cesedinin..
    9. Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı..
    10. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    11. Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0
    12. "Irak topraklarından komşularımıza..
    13. Kazım Kurt işçilerle buluşmaya devam..
    14. 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası..
    15. ABD'den Erdoğan açıklaması!
    16. "Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit..
    17. Balıkesir Üniversitesin’de ’Kadın İş..
    18. Artistik Jimnastik İl Birinciliği..
    19. Hindistan’da domuz gribinden ölenlerin..
    20. Kader Buse Acar’ın ismi yaşatılacak
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'