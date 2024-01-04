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Spor Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 19:10:00 -
Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın akşam deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan idman, ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı.

İki takım 21. kez rakip olacak

Antalya'nın futbol takımları Alanyaspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacakları derbide 21. kez birbirlerine rakip olacak. Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanmayı başaran Alanyaspor, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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