Alanya'daki hortum korkuttu!

Antalya’nın Alanya ilçesindeki denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 2 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya’da gün içinde şiddetini arttıran yağmur ve rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde Oba Mahallesi’ndeki denizde hortum oluştu. Yaklaşık 150 metre açıkta ortaya çıkan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum, kıyıya yaklaşmadan kaybolurken, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar bu ani cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi.

Çarşamba gününe kadar yağış olacak

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkisini sürdüren yağış ve şiddetli rüzgarın Çarşamba gününe kadar devam edeceğini aktardı.