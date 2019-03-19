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Alanya’daki Cumhur İttifakı’nın seçim ofisi Bakan Soylu’nun katılımıyla açıldı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Cumhur İttifakı’nın seçim ofisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra çok sayıda davetlinin katımlıyla açıldı.

19 Mart 2019 Salı 01:19
Alanya’daki Cumhur İttifakı’nın seçim ofisi Bakan Soylu’nun katılımıyla açıldı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Cumhur İttifakı’nın seçim ofisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra çok sayıda davetlinin katımlıyla açıldı.


Mahmutlar Mahallesi’nde Cumhur İttifakı’nın seçim ofisinin açılışına Bakan Soylu’nun yanısıra MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik ile MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı.


Burada konuşan Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, "Geçmişte aynı partide siyaset yaptığımız, eski genel başkanımız, değerli ağabeyimiz, dostumuz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu yoğun seçim programlarına rağmen bugün bizlerle birlikte. Alanyamızın her bir köşesinde taş üstüne taş koymanın, mevcut hizmetleri daha kaliteli yapmanın, ayrımcılıktan uzak bütünleştirici bir hizmet siyasetinin, vatandaşlarımızın gönlünü kazanmanın gayreti içinde olduğumuz bir 5 yılı hamdolsun alnımızın akıyla tamamladık. Artık Alanya Belediyesi hizmetleriyle eserleriyle ilkleriyle başarılarıyla gündemde olan bir belediyedir. Biz şimdiye kadar hep hoşgörüyü benimsedik. Herkese kucak açtık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de belediye başkanı olduk. Kimseye iftira atmadık, hakaret etmedik. Kişileri eleştirmedik. Siyaset değil hizmetler yarışsın, adaylar değil projeler yarışsın istedik. Bizim siyaset anlayışımızı tüm Alanya bilir” dedi.


“Burada bir kez daha Türkiye’nin geleceği için yan yana”


AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ise, “15 Temmuz gecesi selalar eşliğinde birleşen omuzlar, halkın yanında saf tutanlar, burada bir kez daha Türkiye’nin geleceği için yan yana. 31 Mart akşamı bu birlikteliğin bizi kutlu bir geleceğe taşıyacağından hiçbir şüphem yok. 31 Mart seçimleri güçlü Türkiye’nin temellerini oluşturan şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımız için bir dönüm noktası olacaktır. Bu sebeple belediyelerimiz için ehil, çalışkan, memleket sevdalısı adaylarımız var. Bunlardan birisi de yıllardır Alanya’ya yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlüne dokunmuş olan Alanya belediye başkanı Adem Murat Yücel. Alanya’nın refahı, imarı ve ihyası için çıktığı bu yolda sonuna kadar kendisi ile birlikteyiz. Alanya’nın en büyük şanslarından biri de vizyon projeleri ile Antalyamızı hak ettiği şehircilik seviyesine çıkaran hizmetin ustası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel. İnşallah 31 Mart’ta hep beraber Alanya’da Adem Murat Yücel’i, Antalya’da Menderes Türel’i yeniden göreve getireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 01:19
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