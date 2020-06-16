Alanya'da yerleşik yaşayan İngiliz evinde ölü bulundu
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 58 yaşındaki İngiliz uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Oba Mahallesi'nde yaşayan Paul Seivwight'ten haber alamayan arkadaşları evine gittikleri Seivwight'in kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ekibi, Seivwight'i hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen İngiliz'in cenazesi Alanya Belediye Mezarlığının morguna kaldırıldı.