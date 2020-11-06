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Aktüel Alanya'da iki yıl önce tel örgüyle kapatılan cadde açıldı
Aktüel

Alanya'da iki yıl önce tel örgüyle kapatılan cadde açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:34:16 -
Alanya'da iki yıl önce tel örgüyle kapatılan cadde açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki yıl önce tel örgüyle kapatılan cadde trafiğe açıldı.

Hasan Okşar, Oba Mahallesi'ndeki arsasına kamulaştırma yapılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla bölgeyi tel örgüyle kapattı.

Alanya Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünün güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik talebi doğrultusunda, ilgili kanun kapsamında tel örgüleri kaldırarak caddeyi açtı.

Yolun açılmasını memnuniyetle karşılayan ilçe sakinlerinden Samuray Eryurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı yol nedeniyle yıllardır zorluk çektiğini dile getirdi.

Abdullah Kaştaş ise iki yıldır caddeyi kullanamadıklarını, ancak kaldırımlardan evlerine geçebildiklerini söyledi.

Mağdur olduklarını belirten Kaştaş, "Özellikle park ve spor alanı için bu yoldan geçiliyordu. Aracımızla evimizin olduğu yere gidemiyor, aşağılarda park edip gelebiliyorduk. Bu yolun açılması bizim için mutluluk verici." dedi.

Araziyi tel örgüyle kapatan Hasan Okşar da sosyal medya hesabından, yeniden suç duyurusunda bulunduğunu paylaştı.

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