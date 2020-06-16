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Aktüel

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden 9'u tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:10:01 -
Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde değişik suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "yaralama", "cezaevine yasak eşya sokma", "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlı ise tutuklandı.

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