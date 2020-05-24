  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alanya’da apartmanda yangın paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:36:58 -
Alanya’da apartmanda yangın paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bu sabaha karşı Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. Masa ve sandalyelerin bulunduğu depoda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 araç ve 12 personel yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale ile yangın güçlükle kontrol atına alınırken, dumanların mahalleyi kaplaması ise paniğe neden oldu. Yangında depo kullanılmaz hale gelirken, apartmanda da maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı