Alanya sahillerinde yunus sürprizi! Turistler hayranlıkla izledi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesine eşlik eden yunuslar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yunusların denizdeki gösterisi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alanya'da tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı turistler, Alanya Kalesi açıklarında kendilerine eşlik eden yunus sürüsünü fark etti. Teknenin yanında dakikalarca yüzen yunuslar, zaman zaman adeta tekneyle yarıştı. Turistler, sürü halinde gezen yunusların su yüzeyine çıkıp yeniden dalış yapmasını alkışlarla izledi. Denizde görsel şölen oluşturan anlar, teknedekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.