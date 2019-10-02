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Alanya Kalesi'nin surlarını yıkan Avusturyalı turistin evi kamulaştırılacak! Restore için izin vermiyormuş!

Avusturyalı Walter Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinde yaptığı izinsiz müdahaleler nedeniyle surların yaklaşık 6 metrelik bölümünün yıkılması üzerine evin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:07
Alanya Kalesi'nin surlarını yıkan Avusturyalı turistin evi kamulaştırılacak! Restore için izin vermiyormuş!

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yapan, surların üzerine beton korkuluk yerleştiren, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkaran ve surların yaklaşık 6 metrelik bölümünün yıkılmasına neden olan Avusturyalı Walter Godina'nın evi kamulaştırılacak.

Değer tespit çalışması başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu tarafından oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarıyla da kamulaştırmanın yapılması planlanıyor.

Surlar restore edilecek

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise Side Müze Müdürlüğü'nün suç duyurusunun ardından Walter Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ve kazı başkanlığı tarafından devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.

Avusturyalı geçişe izin vermiyormuş

Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, surların yıkıldığı alandaki toprağın alınmadan duvarın da örülemeyeceğini belirterek, "O toprak, sonuçta arkeolojik bir toprak. Surların yıkıldığı alan da çok tehlikeli, eğimli bir bölge. Taşların toplanması ve restorasyon için ciddi önlem alınması gerekiyor. Birçok risk var ve bu işlerin yapılması için de evin kamulaştırılması gerekiyor. Çünkü mülkiyet şahsa, surlar ise kamuya ait. Şahıs, surlara ulaşabilmek için mülkiyetini kullandırma izni vermiyor. Ben kendi mülküme geçemeyeceksem o alanı nasıl onaracağım? Onun için kamunun eline geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:07
  1. Alanya Kalesi
  2. Avusturyalı Walter Godina
  3. Antalya Valiliği
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  5. Prof. Dr. Osman Eravşar

YORUM YAZ

  • CanCan27 dk önce
    Adama kat kat ceza kesmeyip bir de ödül gibi vergilerimiz ile kamulastirma bedeli mi ödenecek? Herhalde avusturya da olsa adama bütün restorasyon bedelini ödettirler
  • mustafamustafa27 dk önce
    DÜNYADA BİR ÜLKE GÖSTERİN ORAYA BİR TURİST GELSİN VE TARİHİ ESERİNİN ÜSTÜNE BİNA DİKSİN HANGİ ÜLKE İZİN VERİR BUNA. EVET EVET EVET SESİNİZİ DUYDUM TAMAM TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKA ÜLKE OLAMAZ. ÇÜNKÜ ADAMIN ANASINI ALATIRLAR. ULAN BU ADAM O EVİ ALIP YAPARKEN BİZİM BAKANLIĞIMIZ YADA O BÖLGENİN KAMU GÖREVLİLERİ NE İŞ YAPIYORDU. 
  • TurkTurk35 dk önce
    Kesinlikle alınmalı ve restorasyon yapilmali
  • PessPess35 dk önce
    Bu ne pes durum böyle.

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