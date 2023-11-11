  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Gündem

Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-11-11 13:35:00 -
Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.05'te merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi.

AFAD depremin derinliğinin 89.75 olarak açıklarken, yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü söyledi.

Asrın felaketinin 9’uncu ayında depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu
Asrın felaketinin 9’uncu ayında depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu

Yerel

Asrın felaketinin 9’uncu ayında depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gökyüzünde beliren ışıklar sonrası şok eden uyarı: 90 saat içerisinde o illerimizde deprem tetiklenebilir
Gökyüzünde beliren ışıklar sonrası şok eden uyarı: 90 saat içerisinde o illerimizde deprem tetiklenebilir

Gündem

Gökyüzünde beliren ışıklar sonrası şok eden uyarı: 90 saat içerisinde o illerimizde deprem tetiklenebilir

Kaçan kaçana! İstanbul'dan rekor deprem göçü ve en çok tercih edilen iki il
Kaçan kaçana! İstanbul'dan rekor deprem göçü ve en çok tercih edilen iki il

Gündem

Kaçan kaçana! İstanbul'dan rekor deprem göçü ve en çok tercih edilen iki il

Hatay bir kez daha depremle sarsıldı
Hatay bir kez daha depremle sarsıldı

Yerel

Hatay bir kez daha depremle sarsıldı

Hatay'da korkutan deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan saha açıklaması
Hatay'da korkutan deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan saha açıklaması

Yerel

Hatay'da korkutan deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan saha açıklaması

Hatay'daki son deprem... Naci Görür uyardı!
Hatay'daki son deprem... Naci Görür uyardı!

Gündem

Hatay'daki son deprem... Naci Görür uyardı!

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

Dünya

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23