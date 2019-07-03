Alan tercihleri meslek tercihleri en güzel meslekler? Çocukken hayal edilen meslek bugünkü meslekler

Çocukken başta öğretmenlerimiz olmak üzere hep büyüyünce ne olacaksın? Sorusunu yöneltirlerdi. Cevap olarak söylenen mesleklerin başında doktor, öğretmen, pilot gelirdi. Peki çocukken hayal edilen meslek ile şuan sahip olunan meslekler hangileri?

Otobüs şoförü / sigorta şirketinde avukat

Kırtasiyeci/hekim

Futbolculuk / futbol seyirciliği

Polis, aşçı ve psikolog / tecümanlık

Mühendis / bankacı

Oyun dergisi editörü / bilgisayar mühendisi (kamuda bilişim uzmanı)

Bilgisayar mühendisi / yazılım mühendisi

Hostes olmak / makine mühendisi

Makina ve elektronik mühendisçiliği

Astronot/mimar

2019 LGS tercih kılavuzu ve robotu nasıl kullanılır?

LGS tercihleri öncesi sonuçlarını görüntüleyecek olan öğrenciler, yüzdelik dilimler ve merkezi puan bilgilerine göre işlemlerini gerçekleştirecek. Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.