Alan tercihleri meslek tercihleri en güzel meslekler? Çocukken hayal edilen meslek bugünkü meslekler
Çocukken başta öğretmenlerimiz olmak üzere hep büyüyünce ne olacaksın? Sorusunu yöneltirlerdi. Cevap olarak söylenen mesleklerin başında doktor, öğretmen, pilot gelirdi. Peki çocukken hayal edilen meslek ile şu an sahip olunan meslekler hangileri? 2019 LGS tercih kılavuzu ve robotu nasıl kullanılır?03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:30
Çocukken başta öğretmenlerimiz olmak üzere hep büyüyünce ne olacaksın? Sorusunu yöneltirlerdi. Cevap olarak söylenen mesleklerin başında doktor, öğretmen, pilot gelirdi. Peki çocukken hayal edilen meslek ile şuan sahip olunan meslekler hangileri?
Otobüs şoförü / sigorta şirketinde avukat
Kırtasiyeci/hekim
Futbolculuk / futbol seyirciliği
Polis, aşçı ve psikolog / tecümanlık
Mühendis / bankacı
Oyun dergisi editörü / bilgisayar mühendisi (kamuda bilişim uzmanı)
Bilgisayar mühendisi / yazılım mühendisi
Hostes olmak / makine mühendisi
Makina ve elektronik mühendisçiliği
Astronot/mimar
2019 LGS tercih kılavuzu ve robotu nasıl kullanılır?
LGS tercihleri öncesi sonuçlarını görüntüleyecek olan öğrenciler, yüzdelik dilimler ve merkezi puan bilgilerine göre işlemlerini gerçekleştirecek. Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.
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