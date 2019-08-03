Alaçamlı sporcuların hedefi milli takım
Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Kamboçya’da yapılacak Dünya Petank Şampiyonası için milli takım seçmelerine hazırlanıyor.03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:44
Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Kamboçya’da yapılacak Dünya Petank Şampiyonası için milli takım seçmelerine hazırlanıyor.
Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir eşliğinde hazırlıklarını yürüten sporcular hedeflerinin milli formayı taşımak olduğunu söylediler. Antrenör Bozdemir, 23 Ağustos’ta Ankara Kahramankazan’da yapılacak Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde sporcularının milli takıma seçilmeleri halinde Samsun’u ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
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