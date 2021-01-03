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Yerel Alacak verecek tartışması kanlı bitti! 1 ölü
Yerel

Alacak verecek tartışması kanlı bitti! 1 ölü

Kilis'te, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Olayda 1 kişi vurularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:16:00 -
Alacak verecek tartışması kanlı bitti! 1 ölü

Kilis'in Helvacıoğlu Mahallesi, Şörhabil Camii civarında Kadir Sağlam ile R.Y., C.B. ve Ş.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine silahla vurulan Kadir Sağlam yaralandı.

Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.

Olay yerinden firar eden R.Y., C.B. ve Ş.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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