Alacak verecek meselesi yüzünden...
Bursa'da, iki grup arasında, demir duba ve bıçaklarla alacak verecek kavgası çıktı. Kavga sırasında bir kişi bıçaklandı, bir kişi de kafasından yaralandı.06 Mart 2019 Çarşamba 09:50
Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 grup bir araya geldi. Çıkan tartışma sonucu bir süre sonra kavgaya tutuşan şahıslar, demir duba, sandalye ve bıçaklarla birbirine saldırdı.
2 grubun kavgası sonucu G.A. bıçaklanırken, O.A. ise demir dubayla başına aldığı darbeyle yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Müdahil olanlar gözaltında
Yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı.
Kavga anı kameraya yansıdı
Kavga çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şahsı demir duba ve bıçakla kovaladıkları görüldü. Kovalayan kişilerin bir süre sonra kovalamacayı bırakarak geri geldiği görüldü.
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