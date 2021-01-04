  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi öldürüldü
Yerel

Alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi öldürüldü

Balıkesir'de E.D. ile T.A. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada E.D silahla T.A'ya ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan T.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:31:00 -
Alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi öldürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, E.D. ile T.A. arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde, alacak verecek hadisesinden tartışma çıktı. Tartışmada E.D silahla T.A'ya ateş etti.

Göğsünden ağır yaralanan T.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan E.D. bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor
Siyaset

İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor

Seçim döneminde Koç Holding’ten en büyük desteği gören Ekrem İmamoğlu’nun, grup bünyesindeki firmalara milyonluk ihalelerle ihya ettiği beli..
Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu
Dünya

Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu

Fransa'nın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu. Bir haftada sadece 450 kişiye aşının yapıldığı ülkede, uzmanlar bu du..
Enflasyon ne kadar oldu? Son dakika TÜİK aralık enflasyon oranı ile ocakta emekliye ne kadar zam var?
Ekonomi

Enflasyon ne kadar oldu? Son dakika TÜİK aralık enflasyon oranı ile ocakta emekliye ne kadar zam var?

Memur ve emeklilerinin dört gözle beklediği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, Aralık 2020 dönemine ve yıllık enflasy..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay