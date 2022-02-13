Alabaş turp: İlaç gibi sebze! Alabaş nasıl yenir, faydaları nelerdir?

Alabaş nedir?

Alman şalgamı ya da yer lahanası olarak da anılan alabaş bitkisi yabani lahana türlerinden biridir. Hem gövdesiyle hem de yapraklarıyla tüketilebilen alabaş sebzesi lahana, brokoli, karnabahar ile aynı aileden gelir ve yüksek lif içermesiyle bilinir. Alabaş hem çiğ olarak hem de pişmiş olarak tüketilebilen oldukça faydalı bir sebzedir.

Alabaş nasıl yenir?

Tepeden tırnağa şifa kaynağı olan alabaş turpu çiğ, haşlanmış, kızartılmış ya da kavrulmuş şekilde tüketilebileceği gibi çorbası da yapılabilen bir bitkidir. Kabuğu rendelendikten sonra çiğ olarak elma yer gibi de yenilebilir. Dilerseniz yapraklarından sarma da yapabilirsiniz.

Alabaş uykusuzluğa iyi gelir mi?

Uyku problemi çekiyorsanız, kronik bir uyku sorununuz varsa alabaş tüketimi sizi oldukça rahatlatacaktır. Uyku problemlerinize tedavi olma açısından her gece uyumadan önce 250 gram alabaş tüketin. Kronik uykusuzluğa birebirdir.

Alabaş faydaları nelerdir?