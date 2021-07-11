Alabarda'dan muhalefete tepki: Ses çıkarmayın diye mi tembihlediler?

Muhalefetin ABD'nin ipiyle Uygur Türklerine sahip çıkar gibi yapıp Batı Trakya'daki Türk azınlık hakkında hiç bir şey yapmamasına Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi Yusuf Alabarda isyan etti.

Konuyla ilgili twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Alabarda, "ABD'nin ajandası ile zulüm altındaki Uygurlu soydaşları sürekli gündeme getirip hükümeti eleştirenler, İskeçenin bugün zulme direnişi ilginizi mi çekmedi, ORTAK AJANSINIZ ses çıkarmayın diye mi tembihledi? Aşağıyı işaret etmek." dedi.