Alabarda Azerbaycan'ı uyardı! 'Tahkimatlara devam et'
Azerbaycan'ın kazanımlarının ABD'yi rahatsız ettiğini vurgulayan Eski asker ve Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Yusuf Alabarda, Azerbaycan'ın askeri tahkimatına devam etmesi gerektiğini söyledi.
Katıldığı televizyon programında Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki başarısının ABD'yi rahatsız ettiğini belirten Eski asker ve Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Yusuf Alabarda, Azerbaycan'ın askeri tahkimatlarına devam etmesi gerektiğini bildirdi.
Alabarda'nın açıklamaları şöyle:
Azerbaycan'ın askeri anlamda tahkimatına devam etmesi gerekiyor. Minsk grubu gelinen noktada son derece rahatsız. Ellerini kollarını bağlayan BM kararları var. Ayrıca Rusya, Türkiye ve Azerbaycan arasında bir mutabakat var. Azerbaycan'ın bu bağlamda ivedilikle tahkimatına devam etmesi gerekiyor.