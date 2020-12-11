Alabarda Azerbaycan'ı uyardı! 'Tahkimatlara devam et'

Katıldığı televizyon programında Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki başarısının ABD'yi rahatsız ettiğini belirten Eski asker ve Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Yusuf Alabarda, Azerbaycan'ın askeri tahkimatlarına devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Azerbaycan'ın askeri anlamda tahkimatına devam etmesi gerekiyor. Minsk grubu gelinen noktada son derece rahatsız. Ellerini kollarını bağlayan BM kararları var. Ayrıca Rusya, Türkiye ve Azerbaycan arasında bir mutabakat var. Azerbaycan'ın bu bağlamda ivedilikle tahkimatına devam etmesi gerekiyor.