Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.29 Haziran 2018 Cuma 23:24
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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