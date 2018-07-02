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Alaattin Çakıcı’dan yeni mektup!

Geçtiğimiz hafta avukatı aracılığıyla Karar gazetesi yazarları hakkında tehdit içerikli bir açıklama yayınlayan Alaattin Çakıcı’dan bugün yeni bir mektup geldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:48
Alaattin Çakıcı’dan yeni mektup!

Geçtiğimiz hafta yayınladığı tehdit içerikli mesajla gündeme gelen Alaatin Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir mektup yayınladı. Çakıcı, mektubunda ''İşlemiş olduğum suçların arkasındayım'' dedi.

Kendisini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, hakkında yapılan haberlerin içine çekmeye çalışanlara sert tepki gösteren Çakıcı; ''Hiç kimse ortalığı karıştırmasın. Ben mahkum adamım. Rabbim bana ne kadar ömür verdiyse o kadar yaşayacağım. AF talebim yoktur, asla olmadı!  Cumhur  İttifakı’na karşı olan eski cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak birçok kişiyi affetti. Bunlardan biri KOAH sebebiyle tahliye oldu. Benim AF çağrım kader mahkumları içindir'' dedi.

''KRİMİNAL SUÇLUYUM AMA...''

Son günlerde süresiz rapor kıyağıyla gündeme gelen Çakıcı, hastalığının 6 ayrı hastane tarafından tespit edildiğini ve bu yüzden kendisine rapor verildiğini de ifade etti.

Kendisi üzerinden Cumhur İttifakının delinmek istendiğini iddia eden Çakıcı; ''Kriminal suçluyum ama doğduğum günden beri vatanıma düşüncede bile ihanet içerisinde olmadım. Amaçları benim üzerimden Cumhur İttifakını delip acaba İyi Parti, CHP, ufak bir olasılıkla HDP ile iktidar olur muyuz düşüncesinde olan küçük beyinlilere soruyorum.'' dedi.

İşte Çakıcı’nın o mektubu:

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:48
  1. Alaattin Çakıçı
  2. Mektup

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