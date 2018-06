Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! İsimlerini tek tek saydı

Alaattin Çakıcı yattığı hastaneden dehşete düşüren mesajlar veriyor. Erdoğan hakkında yaptığı açıklamayı haberleştiren Karar Gazetesi'nin sahibini ve yazarlarını hedefe koyan Çakıcı, alenen ölümle tehdit etti. Söz konusu mesajın instagram hesabından yayınlanıp silindiği iddia ediliyor. Dehşete düşüren mesajın gerçekliği sorgulanırken avukatından gelen açıklama yazılanların gerçek olduğunu ortaya koydu.

Alaattin Çakıcı'ya ait olduğu iddia edilen ve twitterda dönen mesajdaki satırlar şöyleydi:

-'Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim. Başka ABD ve FETÖ'ye hizmet eden 24 Haziran seçimlerinde şer ittifakını destekleyen KARAR gazetesi sahibi Mehmet Aydın başta olmak üzere; İbrahim Kiras, Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Gürbüz Özaltınlı, Ali Bayramoğlu. Türkiye ve yurtdışındaki bütün sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaktır. İşte sevenlerime 'abi vur de vuralım öl de ölelim' diyenlere kim beni seviyorsa çağrımdır. Yerine getirilsin. '



“ELİF ÇAKIR'A DOKUNMAYIN!”

-'Elif Çakır kadın olduğu için ona dokunmayın! İnsan eleştirir ama küstah kelimesini onun bunun piçleri kullanır. Bu işten geriye dönen Alaattin'in anası kahpe olsun. Daha evvel de söyledim. Bu ülkede kimin gücü varsa beni öldürebilir.'

AVUKATININ AÇIKLAMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Alaattin Çakıcı'nın 'ölüm tehdidi' mesajı gerçek olamaz diye düşünürken avukatı aracılığıyla yeni bir açıklaması geldi. Açıklamada 'Buradan sevenlerine göndermiş olduğu mesaj üç(3) ay için iptal edilmiştir' satırları dikkat çekti. İşte Alaattin Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç'in şaşkına çeviren açıklaması:



-'26.06.2018 tarihinde KARAR Gazetesinin yayınladığı haberi kaldırıp, yerine Alaattin Çakıcı’nın 26 Haziran 23.45 tarihli açıklamasını bugün kendileri yayına koymuştur. Kendilerine Alaattin Çakıcı’nın avukatı olarak, doğru çizgiye geldikleri için teşekkür ederim. (...)

-Buradan sevenlerine göndermiş olduğu mesaj üç(3) ay için iptal edilmiştir. Çünkü orada müvekkilimin rahmetli annesi ile ilgili sözü vardır. Aynı hatayı yapmazlarsa bu karar dondurulur.Bundan sonra hiçbir seveni lütfen kimseye hakaret etmesin.

KARAR 3 AY HATA YAPMAZSA...

-Daha evvel de yazısında beyan ettiği gibi, KARAR Gazetesi daha önce Cumhur İttifakının başı olan şu anki devlet başkanımıza ve asrın son Türkmen Beyi’ne hata yapmadıkları sürece hiçbir arkadaşının KARAR Gazetesi sahibi ve yazarları ile üç(3) ay sorunu yoktur. Üç ay hata yapmazlarsa süresiz olarak bu çağrı dondurulacaktır.



-24 Haziran Seçimlerinden evvel “Şer İttifakı” ile işbirliği yapan;

İbrahim Kiras, Gürbüz Özaltınlı, Hakan Albayrak ve Elif Çakır’ın yazdıkları sayın devlet başkanımız ile ilgili yazılar basın arşivlerinde mevcuttur. Seçim döneminde iktidar ve muhalefet birbirlerini eleştirebilirler. Gerçekten iyi birer mümin iseler kıbleleri Washington D.C değil hepbirlikte Mekke’de Kabe’ye yönelmeli diye sözlerini bitirdi.' Kendileri adına Aziz Türk Milleti’ne saygılarımla arz ederim.29.06.2018

Alaattin ÇAKICI vekili Av. Can Sevinç'

METE YARAR DA VAR

Alaattin Çakıcı Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan Aracılığı ile yaptığı son paylaşımda ise Mete Yarar başta olmak üzere Karar Gazetesi' yazarlarına ağır hakaretler ediyor. İşte o satırlar:

'Karar gazetesinde bugün hakkımda çıkan yazıda, kullanılan “ Küstah” kelimesini eğer gazetenin sahibi Hakan Albayrakkonuşmuşsa ona şunu hatırlatmak isterim: Daha evvel Atatürk için, “Olmasaydı da olurduk” cümlesini kullanmıştı. Şimdi ona sorarım; Genlerinde Ermeni geni mi var ? Yoksa, anası babası belli olmayan, kişiliğinde problemi olan, toplumuna ve devletine batının yönlendirmesiyle düşmanlık yapacak kadar kanı bozuk musun ?



Daha önce Fetö yapılanması içerisinde AKP’ye yalakalık yapan itler Etyen Mahçupyan denen, yeri gelince Marksist olan, bazen dincilerle omuz omuza yürüyen, PKK ile ortak hareket eden be Marksist, dinsiz!

Ali Bayramoğlu denen, geçmişte YeniŞafak’ta yazan, ABD-AB-FETÖ’ye hizmet eden kişiliksiz adam. Senin de mi genlerinde bozukluk var?

ELİF ÇAKIR İÇİN DİKKAT ÇEKEN SATIRLAR

Elif Çakır denen tesettürlü hanımefendi. Fetöcüler de tesettür giyiyordu

bu ülkede. Sayın Tayyip Erdoğan’a Fetö yapılanması döneminde hizmet ettiğin bilinmektedir. Sayın Tayyip Erdoğan’a duygusal bir ilişki mi hissediyordun da ilişkine karşılık vermeyince mi Cumhur İttifakı’nın karşısında yer aldın?



Mete Yarar denen sözde terör uzmanı. TSK’nın mensuplarının muvazzaf ve emeklilerinin hiçbiri saçlarını hatun gibi uzatıp at kuyruğu ile bağlamaz. Sen nereden çıktın Mete efendi!



Akif Beki denen sayın Tayyip Erdoğan’ın elinden tutup milletvekili yaptığı çok bilmiş, ağzımın ayarı yok, şu an senin özeline girmiyorum!

Hani var ya sizin Mete Yarar denen at kuyruklu terör uzmanı. Yok mu içinizde kanas kullanıp tetik kesen? Yerim belli! Yetiştirsene bir tane tetik kesen kanas uzmanı. İstersen 15 günde yetiştirirsin. Siz ve sizin gibiler T.V’de çıkıp kişiler hakkında konuşmasını ve yazmasını biliyorsunuz da tetik kesmeyi bilmiyor musunuz? Ben her konuştuğum lafın arkasındayım! Daha evvel de söyledim. 15 Temmuz öncesi sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerim bana aittir. Mahkemenin vereceği her türlü cezayı peşinen kabul etmiş bir adamım.



Ortalığı karı gibi ne karıştırıyorsunuz? Cumhur İttifakında ülkemin ve devletimin bekası için tavrımı koymuşum. Bu ittifaka kim düşmansa benim düşmanımdır. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

İşte Çakıcı'nın sosyal hesabından yayınlanıp sonra silindiği iddia edilen diğer ölüm mesajı: