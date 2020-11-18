Alaattin Çakıcı Kılıçdaroğlu için ne dedi? Alaattin Çakıcı haberi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli yetmedi şimdi de Alaattin Çakıcı’yı hedef aldı. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin" diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun bu sorusuna sosyal medya hesabından Alaattin Çakıcı cevap verdi. Çıkartılan infaz yasası ile cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun eleştirisi ile karşı karşıya kaldı.

Alaattin Çakıcı Kamal Kılıçdaroğlu'na ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hakkında "Çok sık eleştiriyor CHP'yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için" demiş ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin" diye eleştirmesi sonrası Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na cevap geldi. Alaattin Çakıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ”Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" diye cevap verdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun avukatı, Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk, seviyesizliğin hesabını soracağız” dedi.