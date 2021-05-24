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Biyografi Alaattin Çakıcı evli mi? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı nerelidir?
Biyografi

Alaattin Çakıcı evli mi? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı nerelidir?

Alaattin Çakıcı’nın kim olduğu merak ediliyor. Alaattin Çakıcı kaç yaşında? Alaattin Çakıcı nerelidir? Alaattin Çakıcı ne iş yapıyor? Alaattin Çakıcı eşi kimdir? Alaattin Çakıcı çocukları kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:20:00 - 2021-05-24 13:30:19
Alaattin Çakıcı evli mi? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı nerelidir?

Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğdu. Alaattin Çakıcı’nın eşi Nuriye Uğur Kılıç’dır. Nuriye Uğur 1995 yılında öldürüldü.

Alaattin Çakıcı kardeşleri: Gencay Çakıcı, Neriman Kamber, Fahrettin Çakıcı, Gamze Çakıcı, Leyla Çakıcı

Alaattin Çakıcı çocukları: Ali Çakıcı, Betül Çakıcı.

Alaattin Çakıcı, 15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili yasa değişikliği kapsamında hükümlü bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.

Alaattin Çakıcı neden suçlandı?

– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.

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