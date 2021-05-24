Alaattin Çakıcı evli mi? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı nerelidir?
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Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğdu. Alaattin Çakıcı’nın eşi Nuriye Uğur Kılıç’dır. Nuriye Uğur 1995 yılında öldürüldü.
Alaattin Çakıcı kardeşleri: Gencay Çakıcı, Neriman Kamber, Fahrettin Çakıcı, Gamze Çakıcı, Leyla Çakıcı
Alaattin Çakıcı çocukları: Ali Çakıcı, Betül Çakıcı.
Alaattin Çakıcı, 15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili yasa değişikliği kapsamında hükümlü bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.
Alaattin Çakıcı neden suçlandı?
– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.
– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.