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Biyografi Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç ne iş yapıyor? Alaattin Aykaç hayatı biyografisi
Biyografi

Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç ne iş yapıyor? Alaattin Aykaç hayatı biyografisi

Sedat Peker'in twitter'da bahsettiği Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç ne iş yapıyor? Alaattin Aykaç hayatı biyografisi oranize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in sosyal medya üzerinden yapdığı paylaşımlar sonrası merak edilmeye başlandı. Demirören gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi olan Alaattin Aykaç kimdir? İşte Alaattin Aykaç özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 15:18:00 - 2021-06-17 15:18:58
Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç ne iş yapıyor? Alaattin Aykaç hayatı biyografisi

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Alaattin Aykaç'ın Yıldırım Demirören tarafından kullanılan bir kişi olduğunu ileri sürüyor. Peki Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç ne iş yapıyor? İşte Alaattin Aykaç özgeçmişi.

Alaattin Aykaç kimdir?

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1975 Karabük doğumlu olan Alaattin Aykaç 1996 yılında eğitim hayatını tamamlamış olup aynı sene uluslararası ticaret yapan gemilere hizmet veren bir şirkette iş hayatına başlamıştır. Takip eden yıllarda uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde üst düzey yöneticilikte dahil değişik kademelerde görev almıştır. Bununla beraber Alaattin Aykaç 2012-2013 yılları arası Petkim Petrokimya Holding AŞ bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş JK yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Alaattin Aykaç İngilizce ve Rusça bilmektedir.

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