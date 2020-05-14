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Spor

Alaatitin Tutaş:"Bizim gönlümüzden geçen TFF’nin alt ligleri iptal etmesiydi"

5 Haziran’da topbaşı yapacak olan Elazığ Belediyespor’un Teknik Direktörü Alaattin Tutaş,"Bizim gönlümüzden geçen Türkiye Futbol Federasyonu’nun alt ligleri iptal etmesiydi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:49:36 -
Alaatitin Tutaş:"Bizim gönlümüzden geçen TFF’nin alt ligleri iptal etmesiydi"

5 Haziran’da topbaşı yapacak olan Elazığ Belediyespor’un Teknik Direktörü Alaattin Tutaş,"Bizim gönlümüzden geçen Türkiye Futbol Federasyonu’nun alt ligleri iptal etmesiydi. Bu alınan karar için de kötünün iyisi diyebiliriz" dedi.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor’da toplanma tarihi belli oldu. Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 18 Temmuz’da başlatılması planlanan TFF 3. Lig için kırmızı-lacivertli ekip, 5 Haziran’da topbaşı yapacak. 5 Haziran’da kulüp tesislerinde toplanacak olan Elazığ ekibi, 18 Temmuz’a kadar hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.



TFF’nin belirlediği tarih ve takımla ilgili değerlendirme de bulunan Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, "Bizim gönlümüzden geçen Türkiye Futbol Federasyonu’nun alt ligleri iptal etmesiydi. Bu alınan karar için de kötünün iyisi diyebiliriz. 2. ve 3. Ligler’in Süper Lig ve 1. Lig’e nazaran daha geç bir tarihte başlatılması isabetli bir karar oldu. 5 Haziran’da toplanma kararı aldık bizler de. İnşallah 2-3 haftaya takım ritmini bulacak ve kazasız belasız bu ligi tamamlamanın gayreti içinde olacağız”ifadelerini kullandı.

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