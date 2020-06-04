Alaaddin Keykubat Üniversitesinden Kovid-19-ruh sağlığı araştırması

ANTALYA (AA) - Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sibel Demirtaş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanların ruh sağlığını etkilediğini belirterek, "Virüse yönelik tehlikeyi abartmadan, ön yargılı ve olumsuz düşüncelerimizin farkına varmalıyız." dedi.

Demirtaş, insan kaygıları ve korkularına yönelik "Kovid-19 Kaygısı ve Yeni Normal Hayata Uyum Sorunları" başlıklı çalışma yapıldığını söyledi.

Çalışma kapsamında, salgının insanların geleceğini nasıl şekillendirileceğine yönelik 674 kişiyle görüşüldüğünü aktaran Demirtaş, araştırma sonucunda salgın sürecinin insanlardaki kaygı düzeyini ortalamanın üstüne çıkardığını dile getirdi.

'Koronavirüs salgınının ruh sağlığınızı olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 35'inin "Evet", yüzde 48'inin "Kısmen", yüzde 17'sinin de "Hayır" yanıtını verdiğini aktaran Demirtaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna paralel olarak kaygı puanları 'Evet' diyenlerin en yüksek, 'Kısmen' diyenlerin ortada, 'Hayır' diyenlerin de en düşük olduğunu gördük. Araştırmada kadınlarda kaygı düzeyi erkeklere göre daha yüksek çıktı. Dünyayı sarsan yeni gerçeklik karşısında durumu kabullenerek başa çıkmaya çalışmak gerekiyor. Virüse yönelik tehlikeyi abartmadan, ön yargılı ve olumsuz düşüncelerimizin farkına varmalıyız. Uzmanlar tarafından önerilen maske, hijyen, fiziksel ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yeni normal hayatımıza uyum sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Sonuç olarak hep beraber umutlu düşünmeyi sürdürelim, gerekli tedbirleri alalım."

Demirtaş, mevcut durum içerisinde yapılabileceklere odaklanılması gerektiğini sözlerine ekledi.