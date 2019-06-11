0553 313 94 23

Al-Shabab Diagne’yi istiyor!

Sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray’da Mbaye Diagne’ye Suudi Arabistan’ın Al-Shabab kulübü talip oldu.

11 Haziran 2019 Salı 09:18
Al-Shabab Diagne’yi istiyor!

İyi bir teklif gelmesi durumunda elden çıkarılması planlanan Mbaye Diagne’ye Suudi Arabistan'ın Al-Shabab kulübü talip oldu.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Diagne'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Ligin ilk yarısına damga vuran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olmuştu. İkinci yarıda ise beklentilerin altında kalan Diagne'yi Galatasaray yönetimi iyi bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

Senegalli forvet için son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın girişimde bulunduğu iddia edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:18
  1. Galatasaray
  2. Mbaye Diagne
  3. Suudi Arabistan
  4. Al-Shabab
  5. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Denizi'nde facia! Ölüler var
    1. Ege Denizi'nde facia! Ölüler var
    2. Galatasaray'da divan kurulu yarın..
    3. Başkentte FETÖ’ye ağır darbe!
    4. Haçlı, azılı köpek gibi
    5. Sivas'ta sağlık personeli KKKA..
    6. Kayseri’de Önce Fındık Büyüklüğünde..
    7. GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde..
    8. Erzurumlu Mehmet Geyik, Türkiye’de saz..
    9. ABD, Assange’ın iadesi için talepte..
    10. Van’da 10 bin 970 paket kaçak sigara..
    11. Okullar Arası Türkiye Yüzme..
    12. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    13. Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY..
    14. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    15. Düğün sezonu, mobilya sektörünü..
    16. Beyzbol’da şampiyon Şırnak oldu
    17. (Özel) Uyuşturucu almak için hırsızlık..
    18. 8 ülkeden 40 genç, çocuk işçiliğine..
    19. Osmanlı’dan beri devam eden hayır..
    20. Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı..
    21. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    22. Döviz kurları
    23. Van’da bir evi akrepler bastı
    24. Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot..
    25. Marmara'da hava durumu
    26. Abe ve Trump telefonda görüştü
    27. Bursa’da park halindeki araç alev alev..
    28. Bandırma’da otobüs kazası : 4 ölü 42..
    29. İnşaat işçisi tilkiyi kendi elleriyle..
    30. FETÖ’nün yeni eğitim yapılanmasını..
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Korkunç uyarı: Türkiye savaşı kaybetti, acil önlem alınmazsa Kıbrıs kaybedilir!
    Korkunç uyarı: Türkiye savaşı kaybetti, acil önlem alınmazsa Kıbrıs kaybedilir!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...