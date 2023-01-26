Al Sancak'ın yapımcısından bomba açıklama!

TRT1’in etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilk bölümünden itibaren izleyicinin beğenisini kazanan dizisi “Al Sancak” ekrandaki başarısı kadar güçlü prodüksiyonu ile de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle sezona iddialı bir giriş yapan “Al Sancak” bir yandan ekranda iddiasını kanıtlarken diğer yandan sosyal medyada da oldukça ilgi çekiyor. Dizide kullanılan özel askeri araçlar ve teçhizatlar ise adeta göz dolduruyor.

Türk dizi tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri “Al Sancak”

Etkileyici prodüksiyonu ile son günlerde adından sıkça söz ettiren “Al Sancak” dizisinde şu ana kadar savaş kruvazörü, Preveze Serisi 18 Mart Denizaltısı, Skorsky helikopter, CH-47 Chinook helikopter, Özel Kuvvetler Casa Uçağı, Atak deniz botları ve Zodiac botları kullanılırken aynı zamanda envanterdeki bazı özel silahlar ve askeri teknolojik teçhizatlar da yer alıyor.

Milli Teknoloji hamlesini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni döneme uygun çok daha etkin güvenlik stratejileri üretirken “Al Sancak” dizisi envanterdeki bazı yerli ve milli özel teknolojileri de izleyicileri ile buluşturuyor.

Şimdiye kadar çekilmiş tüm projelerden daha gerçekçi ve etkileyici prodüksiyona sahip olan dizinin ilerleyen bölümlerinde hangi özel askeri araçlar ve teçhizatların kullanılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Mehmet Bozdağ; “Kahraman askerlerimizin hikayesini en güzel şekilde anlatmak için elimizden geleni yapacağız”

Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ; “Bugüne kadar birçok tarihi projeye imza attık ve hepsi dünya çapında çok ses getirdi. ‘Al Sancak’ projesi için öncelikle TRT Ailesine ve İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a da projeye verdiği büyük destekler için teşekkürlerimi sunuyorum. Mete Han’dan bugüne Türk tarihinin en önemli unsuru Türk Ordusu olmuştur. O günlerden bu günlere gelirken özellikle son yıllarda yapılan savunma sanayi yatırımları hepimizin göğsünü kabartıyor. Aylar süren yoğun bir çalışma programının ardından ‘Al Sancak’ TRT 1’de izleyenleriyle buluştu. Bu süreçte oyuncularımız çok ciddi eğitimler aldı. Hepimiz çok çalıştık. Çok şükür izleyicilerimiz de projemizi çok beğendi. Kahraman askerlerimizin hikayesini en güzel şekilde anlatmak için elimizden geleni yapacağız,” dedi.

Oyuncular hazırlık sürecinde 3 ay askeri eğitim aldılar

Dizinin hazırlık sürecinde emekli Sat Komandosu Bülent Kuru’dan yaklaşık 3 ay süren özel bir eğitim alan oyuncular, eğitimlerde özel askeri teçhizatın kullanımından askeri standartlarda operasyon nasıl yapılıra kadar birçok konuda ağır antrenmanlar yaptılar. Eğitimlerde; operasyonlarda ekip olmanın ve takım ruhunun önemi ön plana çıkarken oyuncular hayatları boyunca unutamayacakları bir eğitim olduğunu vurguladılar.

Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan’ın rol aldığı dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda ise M. Can Emre oturuyor.

“Al Sancak” yeni bölümleriyle her Perşembe TRT1’de.