Al Sancak öyle bir bölümle geliyor ki... Ahtapot düğmeye basıyor!

Ali Yüzbaşı’nın büyük planı işe yarayacak mı?

Pençe Timi, son darbeyi vuruyor!

Al Sancak heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1’de.

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 16. Bölümüyle 25 Mayıs Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Nadia, Ali’nin hayatını kurtarıyor

Nadia, son anda Boran’ı atlatarak Ali’nin hayatını kurtarır. Ardından Boran’ın ekibine katılır. Elizabeth ve Boran, Ali’nin öldüğünden emindir. Bu durum karargâhın yeni kozu olur. Ali şehit olmuş gibi gösterilir. Böylelikle düşmanın rehavetinden faydalanılacaktır. Ahtapot son büyük vurgunu yapmaya, tim ise son darbeyi vurmaya hazırlanır. Tim ve Nadia artık yolun sonuna geldiklerinin bilincindedir. Ali’nin kurduğu plan işe yarayacak mıdır?

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Ahtapot, düğmeye basıyor

Ahtapot, mikrofilm üzerinden ulaştığı soğuk savaş döneminden kalma nükleer silahların satışıyla ilgili düğmeye basar. Elizabeth, Nadia’dan atom bombasıyla birleştirilecek uranyumu teslim almasını ister. Boran çocuklarının peşine düştüğü için onun yerine Ortadoğu’ya Nadia gider. En başından beri her şeye vakıf olan karargah, ahtapota karşı nasıl bir oyun oynayacaktır?

Sacit Komutan’ın yeni planı!

Sacit Komutan, büyük oyunu çözmeye kararlıdır. Elizabeth’in gerçekten Gülseren olup olmadığını anlamak için aklına düşen test edici fikri uygulamaya koyar. Sacit, Gülseren’in gerçek kimliğine ulaşabilecek midir?

‘Al Sancak’ın başrollerinde; Uğur Güneş, Gülsim Ali İlhan, R.Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Nihat Altınkaya, Funda İlhan, İdris Nebi Taşkan, Gözde Türker Güler, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın, Suna Ayar, Eslem Akar, Asuman Çakır, Tutku Damla Aygan gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan ve Yelda Arıtaş Erdem kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.

“Al Sancak” 16. Bölümüyle 25 Mayıs Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de!