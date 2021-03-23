Al sana torpil! CHP'li Avcılar Belediyesi'nin ihalelerini CHP'li kurultay delegesi Hurşit Şahin kaptı

Avcılar Belediyesi'nin yaptığı yol bakım ihalelerinin tamamının CHP'nin İstanbul kurultay delegesi Hurşit Şahin ile oğlu Deniz Şahin'in sahip olduğu Gözdeniz Yapı şirketine verildiği ortaya çıktı. Yıllardır CHP'li belediyeden 30 milyon liralık ihale alan şirketin son aldığı 5 milyon 709 bin liralık yol bakım ihalesinde ise şüphe uyandıran gelişmeler yaşandı.

Gizli bir el Hurşit Şahin'in girdiği ihalelerde diğerlerini saf dışı bırakıyor!

27 Şubat'ta duyurusu yapılan açık usullü yol bakım ihalesine, 9 firma teklif verdi. Ancak iddialara göre İhale Komisyonu'nda gizli bir el, ihalenin yaklaşık maliyetinin altında teklif veren 7 firmayı, dosyalarından evrak çıkararak 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bıraktı. Böylece yaklaşık maliyetin altında teklif veren şirketlerin neredeyse tamamı eksik evrak verdikleri gerekçesiyle elendi. Kıran kırana geçmesi beklenen ihaleye sadece Özener Turizm ile Hurşit Şahin'in şirketi Gözdeniz Yapı katıldı. İhale Komisyonu, yaklaşık maliyetin 250 bin lira üzerinde teklif veren Özener Turizm'i ihaleden otomatikman eledi. İhale böylece yaklaşık maliyetin 90 bin lira altında teklif veren Gözdeniz Yapı Endüstrisi ve Temizlik Hizmetleri şirketine kalmış oldu.

Şirketlerden suç duyurusu

İhale Komisyonu'nun, ihaleyi kazanan şirketin teklifinin 200-300 bin lira altında teklif veren şirketleri eksik evrak gerekçesiyle elemesi ihalenin adrese teslim yapıldığı şeklinde yorumlandı. Böylece Şahin'in şirketine belediyeden toplam 7 ihale verilmiş oldu.

Gözdeniz Yapı'ya Avcılar Belediyesi'nden verilen ihalelerin toplam maliyeti ise 30 milyon lirayı buldu. Dosyadan evrakının çalındığını, bilerek ihaleye sokulmadıklarını belirten şirketler Kamu İhale Kurumu'na iptal için başvurmaya hazırlanırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.

14 günlük şirkete ihale

Avcılar Belediyesi'nin 2015'ten beri yol, bakım ve onarım ihalelerinin neredeyse tamamını alan Beylikdüzü merkezli Gözdeniz Yapı, İTO kayıtlarına göre CHP kurultay delegesi Hurşit Şahin ile oğlu Deniz Şahin'e ait.

Şirketin Oda'ya kayıt olduğu tarih ise 11 Aralık 2015 olarak gözüküyor. Diğer bir deyişle, Avcılar Belediyesi'nin 25 Aralık 2015'teki 3 milyon 321 bin liralık ihalesi 14 günlük firmaya verilmiş oldu. Belediyeden ihale alan Hurşit Şahin'in sosyal medya hesabına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile makam odasında çektirdiği fotoğrafı koyduğu görüldü.

2018'de evlenen Deniz Şahin'in nikâhını da o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıymıştı. (Sabah)