  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Al sana solak ahlakı! Tarkan, milleti böyle uyutuyor
Gündem

Al sana solak ahlakı! Tarkan, milleti böyle uyutuyor

Sol kesimi popülist mesajlarla uyutup cebini dolduran Tarkan, yılbaşında Kıbrıs'ta verdiği konserden de şarkı başına tamı tamına 473 bin TL cukkaladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 13:47:00 -
Al sana solak ahlakı! Tarkan, milleti böyle uyutuyor

 

 

Sol kesimi popülist mesajlarla uyutup cebini dolduran Tarkan, yılbaşında Kıbrıs'ta verdiği konserden de şarkı başına tamı tamına 473 bin TL cukkaladı.

Sahne fiyatlarıyla adından sıkça söz ettiren Tarkan'ın yılbaşı gecesi kazandığı para çok konuşuldu.

9 milyon TL

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, yılbaşı gecesi paraya para demeyen Tarkan, şarkı başına 473 bin lira aldı. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Tarkan, toplam 9 milyon TL kazandı.

Tarkan'ı dinlemenin bedeli

Bir otelde sahne alan Tarkan'ı dinlemek ve 3 gece konaklamanın bedeli ise kişi başına 91 bin TL.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23