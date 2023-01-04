Al sana solak ahlakı! Tarkan, milleti böyle uyutuyor
Sol kesimi popülist mesajlarla uyutup cebini dolduran Tarkan, yılbaşında Kıbrıs'ta verdiği konserden de şarkı başına tamı tamına 473 bin TL cukkaladı.
Sol kesimi popülist mesajlarla uyutup cebini dolduran Tarkan, yılbaşında Kıbrıs'ta verdiği konserden de şarkı başına tamı tamına 473 bin TL cukkaladı.
Sahne fiyatlarıyla adından sıkça söz ettiren Tarkan'ın yılbaşı gecesi kazandığı para çok konuşuldu.
9 milyon TL
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, yılbaşı gecesi paraya para demeyen Tarkan, şarkı başına 473 bin lira aldı. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Tarkan, toplam 9 milyon TL kazandı.
Tarkan'ı dinlemenin bedeli
Bir otelde sahne alan Tarkan'ı dinlemek ve 3 gece konaklamanın bedeli ise kişi başına 91 bin TL.