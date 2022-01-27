Al sana ‘Nereden nereye!’ Bu numaralarını kimse yutmaz Mehmet Bey!

Saadet Partisi'nden ayrılan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bugünkü sosyal medya paylaşımı “komediye bak” diye yorumlandı.

“Nereden nereye..” diyerek AK Parti’nin tanıtım videosunu paylaştı

Kamuoyunda tarih boyunca Müslümanların değerleriyle savaşan bir parti olarak bilinen CHP’de siyaset yapan Mehmet Bekaroğlu, “İbretlik bir video… O gün ve bugün; nereden nereye…! AK Parti’nin ilk tanıtım filmi” başlığıyla AK Parti’nin 2001 yılında yayınladığı tanıtım filmini paylaştı.

“Eyy Mehmet Bekaroğlu ‘Nereden nereye’ diye bir de kendini paylaşsan!”

Bekaroğlu’nun AK Parti’ye yönelik yaptığı paylaşımı görenler önce gözlerine inanamadı ve sonra ise “Eyy Mehmet Bekaroğlu ‘Nereden nereye’ diyerek bir de kendini paylaşsan” yorumunda bulundu.

Nereden nereye Mehmet Bekaroğlu!

1954 Rize doğumlu Mehmet Bekaroğlu’nun ‘yanar döner’ çizgisi işte şu şekilde…

Siyasi kariyeri Refah Partisi’nden 21. Dönem Rize Milletvekili seçilmesiyle başladı. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda da yer alan Bekaroğlu, Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet ve Saadet Partilerinde de siyasi kariyerine devam etti. Müslüman Sol Hareketi’ni SP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Ertuğrul Günay ile birlikte kurdu.

Fakat Ertuğrul Günay’ın AK Parti’ye katılmasıyla Saadet Partisi’ne dönen Bekaroğlu, buradan da Numan Kurtulmuş önderliğindeki HAS Parti'ye geçti. Sonra tekrar SP'ye dönüş yapsa da Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle 14 Eylül 2014’te

CHP’ye geçti. Şimdilerde ise CHP’nin milletvekili olarak siyasi yaşamını sürdürüyor.