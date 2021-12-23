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Ekonomi Al sana bir Durmuş Yılmaz vakası daha! Rezil olan ekonomistten yeni iddia
Ekonomi

Al sana bir Durmuş Yılmaz vakası daha! Rezil olan ekonomistten yeni iddia

Yaptığı ekonomi tahminleri ile sürekli rezil rüsva olan Atilla Yeşilada şimdi de doları düşüren yeni ekonomi sistemini hedef alarak vatandaşları paniğe sevk etme geleneğini sürdürdü. Yeşilada hükümetin getirdiği ''kura endeksli faiz'' siteminin 4 Ocak ihtimali ile çökeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 13:48:00 - 2021-12-23 13:49:42
Al sana bir Durmuş Yılmaz vakası daha! Rezil olan ekonomistten yeni iddia

Dolar kurundaki spekülasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerle ağır darbe aldı.

Son olarak 18 TL’yi gören dolar, 11.40 seviyesine kadar geriledi.

Dolardaki bu ani çöküş yükseliş bekleyenleri de dumura uğrattı.

Yaptığı ekonomik tahminlerle her defasında çuvallayan sözde ekonomist Atilla Yeşilada, doların düşmesini hazmedemedi.

İkinci Durmuş Yılmaz vakası

Vatandaşları paniğe sevk etme geleneğini sürdüren Yeşilada, köşe yazısında, "Türkiye’de TL’yi şortlamayan yabancı trader ya da fon CDS satabilir. Özetle, bu sistem yürümez, ama ne zaman elimizde patlar, 4 Ocak tarihinden itibaren çok net bir şekilde ölçebileceğiz."dedi.

Daha önce de İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşle ilgili "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

 

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