Al parayı, kes sesini! CHP gazetecileri satın almak isterken enselendi

Erzincan’da dün öğle saatlerinde CHP İl Binasında düzenlenen ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın katıldığı basın toplantısı sonrasında gazetecilere zarf içinde 500 TL para dağıtıldı.

Duruma tepki gösteren gazeteciler kendilerine verilen paraları iade etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın basın toplantısı sonrası gazetecilere bir çanta verildi. CHP İl Binasından ayrılan gazeteciler, çantayı açtıklarında içerisinde maske, dezenfektan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının yazılı olduğu bir not ve zarf içerisine konulmuş 500 TL buldu.

Gazeteciler isyan etti

Duruma isyan eden Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan, gereken tepkiyi ortaya koydularını belirterek "Ben ve diğer bir meslektaşım parti binasından çıkmadan önce zarf içerisindeki parayı fark ederek hemen orada geri iade ettik. Diğer meslektaşlarımızda ofislerinde gidip çantayı kontrol ettiklerinde parayı fark edince onlarda götürüp geri iade ettiler" ifadelerini kullandı.

Erzincan Doğu Gazetesinden Mücahit Özdemir ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Gazetecilik mesleğinin yüzkarası olarak gözükmek istemiyoruz. 7 gazeteciden 7'si de çantaların içerisinde para olduğunu gördükten sonra paraların tümünü iade etti."

Öte yandan skandal olay sonrası gelen tepkiler CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan'a soruldu.

Doğan konuyla ilgili "Benim söyleyecek bir şeyim yok, yazılanlar yazılmış ilave edecek çok bir şey yok şu an" dedi.