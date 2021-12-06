Al Jazeera Sedat Peker iddiasında düzeltmeye gitti! 'Doğrulatamadık'

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Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in gözaltına alındığı haberini, doğrulayadığı gerekçesi ile haberde düzeltmeye gitti.

Haberi yapan Umar Farooq, yanlış anlaşılma olduğu gerekçesiyle haberin düzeltildiğini söyledi. Buna karşın Sedat Peker'in bir yakını olduğu iddia edilen kişi de, "Peker ile dün akşam irtibatımız vardı ama bu bu sabah itibariyle irtibat kuramadık." ifadelerini kullandı.

'Doğrulayamadık'

Al Jazeera televizyonu firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yakalanarak gözaltına alındığı duyurdu. Daha sonra haberi "doğrulatamadığı" gerekçesi ile geri çeken Al Jazeera, haberin yanlış anlaşıldığını söyleyerek haberde düzeltmeye gitti. Al Jazeera'nin haberinde "Hüküm giymiş Türk Mafya Babası Sedat Peker, BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındı." ifadesi yer almıştı. Ancak iddia teyit edilemediği için, bu cümleler yayından kaldırıldı.

Sedat Peker ile ilgili gelişmelerden sonra, firari mafya elebaşısının son durumu merak edilirken, Halk TV, Peker'in bir yakını ile görüştüğünü iddia etti.

İsmi kullanılman, Peker'in yakını diye tanıtılan kişinin, şunları söylediği aktarıldı:

"Sedat Peker ile dün akşam irtibatımız vardı ama bu bu sabah itibariyle irtibat kuramadık."

Suç örgütü elebaşısı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın da 30 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, müvekkili firari Peker ile 5 gündür iletişim kuramadığını söylemişti.