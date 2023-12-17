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Dünya Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek
Dünya

Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek

Yeniakit Publisher
2023-12-17 01:09:00 -
Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen kameramanı Samir Ebu Dakka için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuracağını ilan etti.

Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, avukat ve uzmanlardan oluşan ekibin, Ebu Dakka'nın öldürülmesiyle ilgili dosya hazırlayarak UCM'ye başvuracağı belirtildi.

Açıklamada, dosyada, Filistin topraklarında görev yapan Al Jazeera personeline yönelik saldırıların da yer alacağı ifade edildi.

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Ebu Dakka hayatını kaybetmişti

İsrail'in, Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka ve Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh yaralanmıştı.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların sürdüğü Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması bulunan gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği aktarılmıştı.
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Daha sonra Al Jazeera televizyonu, Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurmuş, yerel kaynaklar ise okulda mahsur kalanlara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanın da İsrail saldırısı sonucu öldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

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