Al Jazeera kameramanı siyonist bombardımanda hayatını kaybetti!
Katil İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına katliama devam ederken gazetecileri de öldürüyor.
Bölgede yaşanan gelişmeleri dünyaya aktarmak için Han Yunus şehrinde bulunan Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa, siyonistlerin bombardımanında hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh ise yaralandı. Kolunun üst kısmına şarapnel parçası isabet eden Dahdouh, hastanede tedavi altına alındı.
Ekim'de eşi ile çocuklarını ve torununu kaybetmişti!
Han Yunus’ta bulunan Farhana Okulu’nda çekim yaptıkları sırada saldırıya uğrayan gazetecilere kurtarma ekiplerinin okulun çevresindeki bombardıman nedeniyle hızlı bir şekilde ulaşamadığı belirtildi.
Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh, İsrail güçlerinin geçtiğimiz ekim ayında Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında eşini, 2 çocuğunu ve torununu kaybetmişti.