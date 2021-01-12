Al-Hadi Salem Idrah'dan olay sözler: Türkiye ile bu yüzden ittifak yaptık

Altı ülkenin tehdit etmesi nedeniyle Türkiye ile ittifak yaptıklarını belirten Libyalı Sözcü Idrah, İtalyan gazetecinin Türkiye ile ilgili sorusuna tepki göstererek 'Size meydan okuyorum' cevabını verdi.

Star'ın haberine göre,"Sirte ve Jufra Operasyon Odası" resmi sözcüsü Tuğgeneral Al-Hadi Salem Idrah, İtalyan gazeteci Vanessa Tomassini'ye Libya'da yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Birçok şehirde 4 ülkeye ait SİHA'lar bulduk"

"Hafter'e verdikleri destek nedeniyle düşman olduğunu düşündüğünüz ülkeler var mı?" sorusuna Libyalı komutan, "Nisan 2019'da başlayan savaş sırasında, birçok şehirde Rusya, Fransa ve Mısır'a ait silahlar bulduk. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Rus silahları bulduk. Bütün bunlar, bu ülkelerin Halife Hafter'in güçleriyle birlikte Libya çatışmasına doğrudan dahil oldukları anlamına geliyor" dedi.

"Size meydan okuyorum"

İtalyan gazetecinin "Sizin tarafınızdaki Türk desteği, Hafter'in Trablus'a hücumunu durdurmada belirleyici oldu. Sirte ve El-Jufra bölgesinde bugün Türk Ordusu'nun koordinasyonunda kaç Suriyeli savaşçı bulunuyor?" sorusuna tepki gösteren Idrah, "Misrata'ya ve Sirte-Jufra Kurtuluş Operasyon Odası tarafından kontrol edilen bölgeye gelmeniz için size meydan okuyorum. Bu alanda size veya herhangi birinin gelip görmesine izin verilir. Bizim kontrolümüz altında bulunan hiçbir bölgede yabancı güç bulunmuyor. Bu sizin veya herhangi biri için bir meydan okumadır! Birçok televizyonda ve canlı yayında şunu söyledim: Hafter'i gözlerinizle görmeye gelin" açıklamasında bulundu.

"Altı ülke tehdit etti biz de Türkiye ile ittifak yaptık"

"Suriyeli savaşçılar" konusunda ısrarını sürdüren İtalyan gazeteciye Libyalı komutan, "Neden Türkiye'den bahsediyoruz? Hafter, altı ülke Fransa, Mısır, BAE, Rusya, Sudan ve Çad'ın desteğiyle bize saldırıyordu; Neden bizi meşru Hükümetimiz ile Türkiye arasında resmi bir sözleşme için sorguluyorsunuz? Avrupa ülkeleriyle de diğer resmi ittifaklara açığız. İtalya veya başka bir Avrupa ülkesi Libya'da istikrara ulaşmamıza yardım etmek isterse, masanın altına değil, resmi anlaşmalar imzalamaya hazırız. Trablus'ta altı ülke bizi tehdit ediyordu, bu yüzden Türkiye ile ittifak yapmak zorunda kaldık ama bunu resmi bir şekilde yaptık" cevabını verdi.