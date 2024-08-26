Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek

Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, Kamala Harris’in ABD Başkan Adaylığı sürecini değerlendirdi. Muradoğlu, Harris’in Biden yönetiminin İsrail’e verdiği desteği sürdüreceğini belirtti. Harris’in, Gazze’deki durum karşısında temennilerle yetindiğini ifade eden Muradoğlu, bu durumun Demokrat Parti’de ciddi bölünmelere yol açtığını vurguladı. Abdullah Muradoğlu, şunları kaydetti:

"ABD’nin Şikago şehrinde gerçekleşen “Demokrat Parti Kurultayı”nda Kamala Harris’in Başkan Adaylığı, Tim Walz’un ise Başkan Yardımcısı Adaylığı resmen kesinleşti. Böylece 5 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimleri için adaylık süreci tamamlanmış oldu. Cumhuriyetçi Parti’de Donald Trump ve J. D Vance’in adaylıklarıysa zaten tamamlanmış bulunuyordu.

Dört gün süren Kurultayın gerçekleştiği Şikago şehri ABD’nin İsrail’e silah sevkiyatına son vermesini isteyen binlerce göstericiye ev sahipliği yaptı. Biden-Harris Yönetimi’nin Gazze’de soykırım yapan İsrail’e kayıtsız şartsız destek vermesi Demokrat kampta ciddi bir bölünmeye yol açmıştı. Bu bölünme Biden’ın Başkan adaylığından çekilmesinde de önemli rol oynadı.

Bilhassa Demokratlar’ın genç tabanında, ABD’nin İsrail’e silah sevkiyatını sürdürmesine verilen destek yerlerde sürünüyor. Başkanlık seçimlerinde kilit rol oynayan eyaletlerdeki ön seçimlerde 700 binden fazla Demokrat ise Biden’ın adaylığına karşı oy kullanmıştı. Harekete dönüşen bu protesto girişimi Gazze’de ateşkes için “İsrail’e silah ambargosu” talep ediyor.

Şikago’nun Belediye Başkanı Brandon Johnson Kurultaydan kısa bir süre önce “Mother Jones” dergisine verdiği röportajda Gazze’ ye atıf yaparak “Şu anda yaşananlar sadece korkunç değil, aynı zamanda soykırım niteliğindedir. Bunun ne olduğunu kabul etmeli ve adını koymalı ve yetkimizi kullanmak için ahlaki cesarete sahip olmalıyız” diye konuşmuştu. Gerek Johnson’ın, gerekse şehirdeki protestocu grupların sesi Kurultayın resmî platformuna yansımadı. “Resmi Platform” İsrail’e koşulsuz desteğin sarsılmadan süreceğini teyit etti.

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Ön seçimlerde Biden’ın adaylığına karşı oy kullanan 700 binden fazla seçmeni temsil eden bağlantısız delege hareketi ile Demokrat Parti kuruluşu arasında ciddi bir gerilim de yaşandı. Gerilimin sebebi Gazze’de rehin tutulan Amerikalı-İsrailli bir rehinenin ailesine Kurultay’da konuşma imkânı sağlanması, ancak aynı imkânın Filistinli-Amerikalı bir Demokrat’tan esirgenmesiydi. Bağlantısız Delege hareketinin liderleri Filistin kökenli bir konuşmacının konuşma metninin önceden incelenmesini önermelerine rağmen “hayır” cevabı aldılar.

Şikago Belediye Başkanı Brandon Johnson, “Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW)” üyeleri ile ABD Kongresindeki Sol kanat Demokrat vekillerin de desteklediği bu girişimin akamete uğratılması üzerine Kurultay binası dışında bir oturma eylemi gerçekleşti. Yorumculara göre “İsrail Lobisi”nin tepkisini üzerine çekmek istemeyen “Harris-Walz kampanyası” Filistinli kökenli bir Amerikalının konuşma yapmasına izin vermedi. Bu olay Demokratlar’ın seçmen tabanındaki büyük koalisyonu parçalama riski de içeriyor tabii.

Kurultay’da Harris, “Başkan Biden ve ben, İsrail’in güvende olması, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’deki acıların sona ermesi ve Filistin halkının onur, güvenlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirebilmesi için bu savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım Amerikan bombalarıyla gerçekleşiyor. Savaşı bölgeselleştirmeye çalışan ve inatla soykırımı sürdüren Netanyahu’nun ateşkes anlaşmasına rıza göstermesiyse ABD’nin silah sevkiyatını durdurduğunu ilân etmesine bağlı.

ABD Başkan Yardımcısı olarak Harris, Biden Yönetimi’nin parçası. Bu yönetimin İsrail’e verdiği destek sayesinde üçte ikisi çocuk ve kadın 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Biden Yönetimi İsrail’i ateşkes ve rehine anlaşmasına zorlayacak nitelikte baskı uygulayacağına dair bir işaret de vermiyor. İsrail ordusuysa Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Bağlantısız Demokrat delegeler haklı olarak “İsrail’e ateşe devam etme imkânı tanıyan bombaları Biden-Harris yönetimi veriyor. Bu böyle devam ettikçe ateşkes nasıl sağlanacak” diyorlar.

Kurultay konuşmasında Kamala Harris parti resmi platformunun teyit ettiği İsrail politikasına bağlı kalacağının altını kalın şekilde çizerken Filistinlilerin acıları içinse temenni içeren bir dil tercih etti. Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı kitlesel ölümlerin, açlığın, yerinden edilmenin ve kıtlığın nedeni, ABD İsrail’e verdiği koşulsuz destek. Bu destek sona erdirilmeden İsrail’in dizginlenmesi mümkün değil. Dolayısıyla herkese gülücükler dağıtan Harris’in Kurultay’daki konuşması İsrail açısından tam destek, Filistinliler açısındansa sadece söylemden ibaret kaldı."

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