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Gündem Al bayrağımız İslâm’ın sancağıdır
Gündem

Al bayrağımız İslâm’ın sancağıdır

Suriye’de Mehmetçik’le omuz omuza PKK/YPG’li teröristlere karşı çarpışan SMO’dan Azez’deki bayrak yakma provokasyonuna sert tepki geldi. Akit, SMO’nun en büyük 2 tümeninin komutanlarıyla konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 09:27:00 -
Al bayrağımız İslâm’ın sancağıdır

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesindeki Azez’de Türk bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 provokatör Emniyet ve Suriye yerel güçlerinin çalışmasıyla yakalanırken, al bayrağa yönelik saygısızlığa yönelik en sert tepkiyi Suriye Milli Ordusu gösterdi. SMO’nun en büyük 2 tümeninin komutanları Akit’e konuşarak, al bayrağa yönelik saygısızlığın ümmete ihanet olacağını vurguladı.

Bin şehitle Mehmetçik'le kan kardeşi oldular

Türkiye kara sınırının %31’ini oluşturan Suriye topraklarında oluşturulmak istenen terör koridorunu Mehmetçik’le birlikte dağıtan Suriye Milli Ordusu (Özgür Suriye Ordusu), yıllardır destansı mücadele veriyor. Tarihteki misyonunu kuşanan Suriyeli gönüllü savaşçılar, Fırat Kalkanı Harekatımızda 515, Zeytin Dalı Harekatımızda 320, Barış Pınarı Harekatımızda 130, Bahar Kalkanı Harekatımızda 39 şehit verdi. Türkiye’nin özgürlüğüne kavuşturulmasına öncülük ettiği Afrin, İdlib, Telabyad, Rasulayn, Cerablus, Azez, El Bab, Çobanbey, Rai gibi il ve ilçeler için Suriyeli kuvvetlerle birlikte savaş verildi. Kahraman Mehmetçik’le adeta “kan kardeşi” olan Suriye Milli Ordusu’nun askerlerini ve yerel halkın Türkiye sevgisini tartışmaya açmaya yönelik ABD, İsrail, PKK, rejim güçleri ve işbirlikçileri eliyle sıklıkla provokasyon tertipleniyor.

Komutanlar Akit'e konuştu

Son olarak geçtiğimiz günlerde Azez’deki bayrak yakma girişimi ve askeri aracımızı taşlama hadisesiyle Türkiye halkı, Suriyeli mazlumlara karşı galeyana getirilmek istendi. Alçakların tezgahladığı provokasyona en sert tepkiyi ise yine Suriyeliler gösterdi. Suriye’de Mehmetçik’le omuz omuza PKK/YPG’li teröristlere karşı çarpışan Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) Azez’deki bayrak yakma provokasyonuna sert tepki geldi. Akit, SMO’nun ana omurgasını oluşturan en büyük 2 tümeninin komutanlarıyla konuştu. Türk bayrağını yakma girişiminin provokasyon olduğunu ve failleri yakaladıklarını belirten Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Hüseyin Ebu Amşa ile Hazet Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Türk bayrağına yapılan saygısızlığın ümmete yapıldığını, çünkü Türk bayrağının sadece Türkiye devletini değil aynı zamanda ümmeti temsil ettiğini söylediler.

Komutan Amşa: Tüm şehitlerimiz Türk devletine feda olsun

Yıllardır cephede teröristlerle çarpışan SMO’nun ana omurgasını oluşturan Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Hüseyin Ebu Amşa, gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada, “Fırat Kalkanı Bölgesi’nde şanlı Türk bayrağını yakma girişimi provokatörlerin yaptığı bir eylemdir. Asla bizlerin ve aziz Suriye halkının hislerini yansıtmıyor. Bu eylem Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu bölgedeki Türk devletine sadık ve bağlı olan bütün insanların arasına sızabilmek için yapılmış bir terör eylemidir. Eylemi PKK ve rejim tertiplemiştir. Şanlı Türk bayrağı, Selçuklu ve Osmanlı’dan bugüne ve kıyamete kadar İslam Alemi’nin sancağı olacaktır” dedi. Komutan Ebu Amşa, “Biz Süleyman Şah Tugayı olarak Türk devletinin verdiği emirleri her zaman yerine getirdik. Bundan sonra da bu emirleri telakki etmeye devam edeceğiz. Vermiş olduğumuz bütün şehitlerimiz Türk devletine feda olsun. Bundan sonra da bütün mücadelemizle şanlı Türk devletinin yanında olacağız” sözlerini sarf etti.

Komutan Polat: Türk bayrağının neferi olacağız

Terör yandaşlarının provokasyonu Akit’e değerlendiren Hazet Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, “Türkiye’nin al bayrağını yakan şahsiyetsizler ve terör örgütü mensupları yakalanarak cezaevine konulmuştur. Allah bize bu ömrü verdiği sürece bu bölgede o şanlı Türk bayrağının her zaman koruyucusu ve neferi olacağız” sözlerini sarf etti. Komutan Polat, muhabirimiz aracılığıyla şu sözleri tarihe not etti: “Biz bir elmanın iki yarısıyız. Dilimiz ayrı olabilir ama kıblemiz bir, imanımız bir, Allah’ımız bir, Resul’ümüz birdir. Biz her zaman kardeşiz ve kardeş kalacağız.”

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Yorumlar

Yalanlar yalanlar

Ne oldu? Çok sevdiğiniz Smo adı altinda birleşen terör grupları Bayrağımızı yaktı ardından hemen savunma aklama çalışmalarına başladınız degilmi? Vay be bravo size...

eyüp

ALLAH yardımcınız olsun kendi memleketinde zulüm görmek kadar zor bir şey yok filistin halkı israil zulmü uygur çin zulmü rusya ukranya zulmü ırak suriye amarika ve iran rusya esed zulmü ALLAH zulüme sebeb olanlarrın nesillerini ve köklerini kazısın amin amin amin
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