Akyel: Yapacak bir şey yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, deplasmanda 4-0 mağlup oldukları Sarıyer maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akyel, yaptığı açıklamada, "Daha önce söylemiştik. Maalesef son 3 maçımızı yukarılarda oynayan 3 takımla oynadık. 3’üne de mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. 6’da 6’dan sonra bizim için kötü mağlubiyetler oldu. Fikstürümüz şimdi biraz daha hafifliyor, rahatlıyoruz. Açıkçası oyuncuları biraz da konsantre etmekte zorlanıyoruz. Sarıyer maçında da bunun örneğini yaşadık. Oyuncuları konsantre etmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü bazı oyuncularımız hedef olmadığını düşünüyor. Ama biz hep söylüyoruz. Mutlaka bir hedef vardır. 6’da 6 yaptığımız seriden sonra yer olarak rahatladık. Oyuncular da bunun şuurunda. Ama ben onlara her zaman söylüyorum. "Hazırlık maçı dahi olsa, yenilmeyi hazmetmeyin. Her zaman yenmek için uğraşın" diyoruz. Bundan sonra alacağımız puanlar bizim için ekstra olacaktır. Elimizden geleni yapacağız. Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeye çalışacağız. Başka oyuncularımıza da şans vereceğiz. Yavaş yavaş ligi bitirmeye çalışacağız."