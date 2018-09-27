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Akyel 2. Lig ekibinin başına geçti!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarının formasını giyen teknik direktör Akyel ile anlaştı.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:52
Akyel 2. Lig ekibinin başına geçti!

İnegölspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Kulübü Başkanı Eşref Güç, teknik direktör Fatih Akyel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi. 

Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen Güç, şunları ifade etti:

"Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Fatih Akyel hocamızla temas kurduk. 1-2 gün görüştükten sonra, akşam yönetim kurulu kararıyla beraber anlaşma sağladık. Kendisine huzurlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah taraftarların yüzünü güldürür. İnegölspor'un yüzünü güldürür. En önemlisi bizleri güldürür. Allah yolunu açık etsin. Biz kendisine tam yetkiyi verdik. Anlaşmamız sezon sonuna kadar ama inşallah uzun süreli çalışırız. Futbolda felsefenin şu olması gerekir. Hocaların 3-4 haftalık değil de uzun vadeli olması gerekiyor." 

Fatih Akyel de İnegölspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "İnegöl büyük ve güzel bir camia. Yıllardır Türkiye liglerinde yeri olan, kariyeri olan, ismi olan bir camia. Başkanımızla dün oturduk, görüştük. Şartlarda anlaştık. Bugün de imzalar atılıyor. İnşallah hayırlı olur. Tabii ki birkaç yerde ufak tefek sıkıntılar var ki hoca değişmiş. Biz de bu sıkıntıların üstesinden gelip, İnegölspor takımını hak ettiği yerlere getirip, yukarılara doğru taşımaya geldik. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:52
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